Светская львица Хлои Кардашян в своем гардеробе имеет последние коллекции самых известных брендов мира. Звезда сериала "Семейство Кардашян" часто появляется в объективах папарацци, поэтому каждый раз предстает перед фотографами в разных образах.

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На этот раз Хлои не просто заметили на улице в стильном аутфите. Блондинка одела комбинезон от украинского бренда TTSWTRS на презентацию новой линейки косметики своей сестры Ким Кардашян SKKN by KIM.

Хлои Кардашян предстала перед всеми приглашенными гостями в телесном боде и леггинсах с татуировками – основной изюминкой наряда от TTSWTRS. Сочетание боди с леггинсами образовало цельный комбинезон, который так часто любят одевать сестры Кардашян. Такие татуировки – визитка бренда. Именно такой имитацией татуировок от ведущих мастеров на одежде славится украинская марка.

Светская львица не только сделала фото с сестрой в комбинезоне, но и сделала фотосессию. Хлои сделала несколько эффектных поз в роскошной одежде от украинской марки.

Кортни Кардашян и Кендалл Дженнер уже давно одевает стилистка Дани Мишель. На этот раз она составила образ и для Хлои. Ее телесный look дополнили босоножки с прозрачным ремешком и каблуками. Блондинка заплела волосы в пучок, а визажисты сделали на ее лице насыщенный макияж в коричневых тонах.

Хлои Кардашян обожает длинные ногти и массивные серьги, ее образ дополнил белоснежный маникюр и объемные серьги-кольца.