Світська левиця Хлої Кардашян у своєму гардеробі має вбрання останніх колекцій найвідоміших брендів світу. Зірка серіалу "Сімейство Кардашян" часто з’являється в об’єктивах папараці, тож щоразу постає перед фотографами в різноманітних образах.

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Цього разу Хлої не просто помітили десь на вулиці в стильному аутфіті. Білявка одягнула комбінезон від українського бренду TTSWTRS на презентацію нової лінійки косметики своєї сестри Кім Кардашян SKKN by KIM.

Хлої Кардашян з’явилася перед усіма запрошеними гостями у тілесному боді та легінсах з татуюваннями – основною родзинкою вбрання від TTSWTRS. Поєднання боді з легінсами утворило цілісний комбінезон, який так часто люблять одягати сестри Кардашян. Такі татуювання – візитівка бренду. Саме такою імітацією татуювань від провідних майстрів на вбранні славиться українська марка.

Світська левиця не лише зробила фото з сестрою у комбінезоні, але й зробила собі фотосесію. Хлої зробила кілька ефектних поз в розкіному вбранні від української марки.

Кортні Кардашян та Кендалл Дженнер вже давно одягає стилістка Дані Мішель. Цього разу вона склала образ і для Хлої. Її тілесний look доповнили босоніжки з прозорим ремінцем та підборами. Білявка заплела волосся в пучок, а візажисти зробили на її обличчі насичений макіяж в коричневих тонах.

Хлої Кардашян обожнює довгі нігті та масивні сережки, тож її образ доповнив білосніжний манікюр та об’ємні сережки-кільця.