За новыми образами и фотосессиями Джей Ло тяжело уследить. Только за последние несколько дней певица попала в объективы папарацци в стильных образах, которые меняла несколько раз в день, а теперь в очередной раз порадовала поклонников новой фотосессией.
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Недавно артистка представила свою обложку для февральского номера People, а сейчас удивила публику смелым перевоплощением для мартовского выпуска Rolling Stone.
Поп-дива примерила стильный короткий парик, который ей очень идет. На обложке глянца 52-летняя знаменитость позирует в откровенном боди-жакете от бренда Balmain и черных брюках. Ее образ дополнили аксессуары – массивные браслеты и серьги-кольца от Tiffany & Co.
Дженнифер Лопес в фотосессии для мартовского номера / Фото из инстаграма
Дженнифер Лопес также примерила нежное платье с драпировкой и хит этой весной – белый кэтсьют с синим поясом на талии. Певица без колебаний позировала в бежевом боди, удачно подчеркнувшем ее подтянутое тело.
Дженнифер Лопес в фотосессии для мартовского номера / Фото из инстаграма
Дженнифер Лопес в фотосессии для мартовского номера / Фото из инстаграма
Дженнифер Лопес в фотосессии для мартовского номера / Фото из инстаграма
Дженнифер Лопес в фотосессии для мартовского номера / Фото из инстаграма
Дженнифер Лопес в фотосессии для мартовского номера / Фото из инстаграма
Лучшие последние выходы Дженнифер Лопес
– Дженнифер Лопес вышла на сцену в "голом" платье и укороченном жакете;
– певица удивила сеть выходом в клетчатом образе с ног до головы;
– Джей Ло показала самое модное пальто весны.