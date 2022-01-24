В феврале в прокат выходит романтическая комедия "Выйду за тебя", в которой Дженнифер Лопес играет главную роль.

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В центре сюжета поп-звезда, которая во время свадебной церемонии прямо на сцене узнает, что ее жених, тоже известный музыкант, изменял ей со своей помощницей. Тогда она совершает отчаянный поступок и выходит замуж за первого встречного из толпы, который оказывается простым учителем математики.

В Лос-Анджелесе уже размещено немало постеров с будущей премьерой ленты, поэтому актриса сделала фото возле одного из них на бульваре Sunset Plaza. На фотографиях Дженнифер позировала в стильном аутфите. Стилисты отмечают, что весной клетка возвращается в моду с новым размахом, поэтому звезда уже примерила на себе трендовый элемент гардероба.

Образ Дженнифер Лопес

Певица надела черную водолазку и юбку в клетку тартан с кожаными вставками. Сверху Дженнифер примеряла короткое пальто в клетку из трех цветов: черного, белого и красного.

Знаменитость создала элегантный look надев черные кожаные ботфорты на каблуке. Дженнифер Лопес – глобальное посольство бренда Coach с 2019 года. Она часто снимается в рекламных кампаниях и роликах. Именно поэтому звезда завершила свой образ черной кожаной сумкой с цепочкой и золотистой пряжкой.

Певица распустила волосы и предстала перед камерой в коричневых очках.



Впечатляющий образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы



Впечатляющий образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы