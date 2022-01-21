Стильный аксессуар настолько сильно полюбился фешионистам и звездам стритстайла, что сумка претендует стать главной it-bag сезона.

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Марию Грацию Кюри при создании сумки вдохновили архивы бренда и спортивная эстетика.

В линейку вошли три модели: Bowling цилиндрической формы, ее уменьшенная версия Jumbo, а также Hobo, которая напоминает полумесяц на короткой ручке-цепочке. Сумка представлена в версии со звездой, что отсылает к талисману Кристиана Диора.

Также аксессуар украшен лампасами и фирменной полосой с надписью "Christian Dior". В качестве декора используется резиновая вставка-протектор, которую применяют на подошве кроссовок.

Модные инфлюэнсеры уже начали активно дополнять свои аутфиты новыми моделями сумок. Известная немецкая инфлюэнсер Леони Ханне дополняет сумкой жакет оверсайз, а итальянская блогер дополняет ею свое теплое худи с капюшоном.



Любимая сумка инфлюэнсеров – Dior Vibe / Фото из инстаграма



Любимая сумка инфлюэнсеров – Dior Vibe / Фото из инстаграма



Любимая сумка инфлюэнсеров – Dior Vibe / Фото из инстаграма



Любимая сумка инфлюэнсеров – Dior Vibe / Фото из инстаграма



Любимая сумка инфлюэнсеров – Dior Vibe / Фото из инстаграма



Любимая сумка инфлюэнсеров – Dior Vibe / Фото из инстаграма



Любимая сумка инфлюэнсеров – Dior Vibe / Фото из инстаграма



Любимая сумка инфлюэнсеров – Dior Vibe / Фото из инстаграма



Любимая сумка инфлюэнсеров – Dior Vibe / Фото из инстаграма