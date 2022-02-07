Исполнительница уже не впервые презентует наряды собственного бренда IVY PARK в коллаборации со спортивной маркой Adidas. Артистка примерила на себя наряд из новой коллекции, которая посвящена Дню Валентина.

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Обладательница премии Grammy отказалась от своих длинных роскошных волос и предстала перед камерой в новом амплуа. Бейонсе надела короткий парик с челкой золотисто-русого цвета.

R&B-исполнительница примерила ярко-красную латексную юбку и красный пуховик. Образ дополнили кожаные рукавицы и бейсболка. Бейонсе расстегнула куртку и похвасталась немалым бюстом. Фотографию знаменитости сделали на улице ночью. Визажисты подчеркнули глаза элегантными черными стрелками, а губы накрасили коричневым блеском.



Роскошная фотосессия Бейонсе / Фото из IVY PARK



Роскошная фотосессия Бейонсе / Фото из IVY PARK

Для представления других образов Бейонсе позировала в студии. Она надела красный комбинезон с глубоким разрезом и гиперболизированной линией плеча. Образ звезды дополнял пояс на талии, длинная накидка в леопардовый принт и минималистичный клатч. Особой дерзости такому провокационному образу добавила короткая стрижка и красные губы.



Роскошная фотосессия Бейонсе / Фото из IVY PARK

Бейонсе обожает удивлять публику необычной подачей новой коллекции. Летом знаменитость презентовала одежду с элементами ковбойского стиля, сделав фотосессию на ранчо и удивив фанатов кадром сидя верхом на лошади.