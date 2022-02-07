Личный профиль Даши Квитковой наполнен волшебными фотографиями из Сейшелов. Блогерша сделала немало фото в купальниках на побережье Индийского океана.
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Звездная жена за несколько недель пребывания в райском уголке неоднократно жаловалась на погодные условия, однако в последние дни пребывания на острове звездной семье удалось насладиться жаркими днями.
Телеведущий Никита Добрынин пригласил любимую жену на романтическое свидание, а Даша поделилась с подписчиками романтическими фотографиями.
Образ Даши Квитковой
Блогерша надела корсетное мини-платье с блестками от украинского бренда. Платье подчеркнуло стройную талию и эффектный загар на теле. Образ девушки дополнили серебристые босоножки от бренда Kachorovska. Даша держала их в руках и позировала на фоне вечернего неба с розовыми облаками.
Звездная жена дополнила романтический look серьгами-кольцами, ожерельем из жемчужин и браслетом на ноге.
Муж подловил после последнего свидания на этом острове. Как невероятно красиво подчеркивает фигуру правильное платье и туфли Золушки,
– написала Даша в сообщении.
Романтический образ Даши Квитковой / Фото с инстаграма блогерши
Романтический образ Даши Квитковой / Фото с инстаграма блогерши
Поклонники инфлюэнсерши, как всегда, засыпали девушку в комментариях приятными словами.
- "Горячая мама";
- "Даша, какая же у тебя фигура";
- "Какая же вы красивая";
- "Божественное платье";
- "Очень хорошая! Цвета на платье просто нереальны";
- "Милашка. Вы просто невероятна".