Безупречная красавица: 61-летняя Деми Мур поразила молодежным образом

Американская актриса Деми Мур поражает своим видом и образами. 61-летняя знаменитость в очередной раз захватила фанатов новым аутфитом, который уже собрал немало положительных комментариев.

В своем возрасте Деми Мур вдохновляет безупречной формой, сияющим видом и красивыми образами. Актриса активно сотрудничает со стилистом, который помогает ей подчеркивать нарядами фигуру.

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Образ Деми Мур

Голливудская звезда надела костюм от NINA RICCI, который состоял из роскошного жакета и брюк. Блейзер был украшен массивными плечиками, открытым декольте, карманами и вставками черной ткани с кружевом. Под низ актриса надела бра, которое подчеркнуло ее бюст.

На низ Деми Мур надела брюки клеш полностью из прозрачной кружевной ткани черного цвета. Аутфит звезды дополнила обувь от бренда Christian Louboutin и украшения от Cartier.

Как всегда, актриса предстала перед камерами с длинными распущенными волосами и эффектным макияжем, который подчеркивал ее красоту. За инстаграм-страницей Деми Мур следят более 800 тысяч поклонников, которые уже успели засыпать звезду положительными комплиментами и отметить, что она имеет безупречный вид на свои годы.

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