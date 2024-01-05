Такие базовые цвета как белый, черный, серый или бежевый – никуда не исчезнут. Они останутся такими же актуальными, впрочем, теперь вы сможете их дополнять яркими оттенками, которые помогут оживить ваш образ и придать ему характерную изюминку.

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Fashion-эксперты уже рассказали, без каких цветов нам не обойтись в новом сезоне, поэтому оставьте модные цвета 2023 года в прошлом и присмотритесь к тому, что скоро будет царить на всех образах модниц.

Светло голубой

Этот нежный оттенок точно всем понравится. Синий цвет все же будет оставаться актуальным, но с приходом весны лучше сосредоточиться на светлых и мягких тонах.

Пастельно-зеленый

Дизайнеры решили уделить акцент пастельным тонам, так что в моде будет светло-зеленый оттенок. Выбирая одежду делайте ставку на наряды, которые едва закрашены в зеленый цвет.

Красный

Этот цвет буквально затмил все в конце 2023 года и будет продолжать набирать обороты в этом году. Можете выбирать в этом эффектном цвете любой наряд.

Серебро

Металлик не сходит с модных радаров несколько сезонов. Именно поэтому рекомендуем выбирать для себя куртки, брюки, обувь, сумки и украшения в серебристых оттенках.

Пастельные тона

Пастельные тона завоевали свое место под солнцем в весенне-летнем сезоне, вытеснив яркие цвета. Поэтому советуем добавить в свой гардероб еще нежно-розовый и бледно-желтый.