Знали ли вы, что первой женщиной, которая сделала черный цвет популярным стала Коко Шанель, отмечает 24 Канал. В 1930-х годах дизайнер на своем примере научила женщин носить одежду черного цвета. Она его просто обожала, поэтому в архивах вы можете найти немало фотографий Коко в черных цветах.
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С тех пор в модном мире появилось правило, отмечающее, что каждая девушка в своем гардеробе должна иметь маленькое черное платье, которое уместно не только для обычных выходов, но и праздничных.
Образы в черном цвете никогда не получаются скучными, если правильно и грамотно поедать наряды. Вдохновение ищите в образах инфлюэнсеров. Классика всегда в тренде, а это значит, что вы не прогадаете, если возьмете за основу черный цвет.
Вы легко можете создавать монохромные аутфиты или разбавлять образ другими цветами – нейтральными или яркими. С чёрным сочетается любой оттенок.
Fashion 24 собрал для вас несколько образов инфлюэнсеров, на своем примере показывающих, как стильно носить черный с ног до головы. Чтобы добавить аутфиту своей изюминки – не бойтесь добавлять в образ любой цвет. Он всегда будет уместен, если ваш look состоит исключительно из черного. Другой цвет лишь удачно разбавит цветовую гамму.