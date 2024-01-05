А чи знали ви, що першою жінкою, яка зробила чорний колір популярним стала Коко Шанель, зазначає 24 Канал. У 1930-х роках дизайнерка на своєму прикладі навчила жінок носити одяг чорного кольору. Вона його просто обожнювала, тож в архівав ви можете знайти чимало світлин Коко в чорних кольорах.

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Відтоді в модному світі з’явилося правило, яке зазначає, що кожна дівчина у своєму гардеробі має мати маленьку чорну сукню, яка є доречною не лише для буденних виходів, але й святкових.

Образи в чорному кольорі ніколи не виходять нудними, якщо правильно та грамотно поєдати вбрання. Натхнення шукайте в образах інфлюенсерів. Класика завжди в тренді, а це означає, що ви не прогадаєте, якщо візьмете за основу саме чорний колір.

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Ви легко можете створювати монохромні аутфіти або ж розбавляти образ іншими кольорами – нейтральними чи яскравими. З чорним поєднується будь-який відтінок.

Fashion 24 зібрав для вас кілька образів інфлюенсерів, які на своєму прикладі паказують, як стильно носити чорний з ніг до голови. Щоб додати аутфіту своєї родзинки – не бійтеся додавати до образу будь-який колір. Він завжди буде доречним, якщо ваш look складається виключно з чорного. Інший колір лише вдало розбавить гаму кольорів.