А чи знали ви, що першою жінкою, яка зробила чорний колір популярним стала Коко Шанель, зазначає 24 Канал. У 1930-х роках дизайнерка на своєму прикладі навчила жінок носити одяг чорного кольору. Вона його просто обожнювала, тож в архівав ви можете знайти чимало світлин Коко в чорних кольорах.
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Відтоді в модному світі з’явилося правило, яке зазначає, що кожна дівчина у своєму гардеробі має мати маленьку чорну сукню, яка є доречною не лише для буденних виходів, але й святкових.
Образи в чорному кольорі ніколи не виходять нудними, якщо правильно та грамотно поєдати вбрання. Натхнення шукайте в образах інфлюенсерів. Класика завжди в тренді, а це означає, що ви не прогадаєте, якщо візьмете за основу саме чорний колір.
Ви легко можете створювати монохромні аутфіти або ж розбавляти образ іншими кольорами – нейтральними чи яскравими. З чорним поєднується будь-який відтінок.
Fashion 24 зібрав для вас кілька образів інфлюенсерів, які на своєму прикладі паказують, як стильно носити чорний з ніг до голови. Щоб додати аутфіту своєї родзинки – не бійтеся додавати до образу будь-який колір. Він завжди буде доречним, якщо ваш look складається виключно з чорного. Інший колір лише вдало розбавить гаму кольорів.