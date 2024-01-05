Такі базові кольори, як білий, чорний, сірий чи бежевий – нікуди не зникнуть. Вони залишаться такими ж актуальними, втім тепер ви зможете їх доповнювати яскравими відтінками, які допоможуть оживити ваш образ та додати йому характерної родзинки.

До теми 6 образів у чорному кольорі, які пасуватимуть кожній дівчині: ідеї на кожен день

Fashion-експерти вже розповіли, без яких кольорів нам не обійтися в новому сезоні, тому залишіть модні кольори 2023 року в минулому та придивіться до того, що зовсім скоро пануватиме на всіх образах модниць.

Світло-блакитний

Цей ніжний відтінок точно вам всім сподобається. Синій колір все ж таки буде залишатися актуальним, але з приходом весни краще таки зосередитися на світлих та м’яких тонах.

Пастельно-зелений

Дизайнери вирішили приділити акцент пастельним тонам, тож у моді буде світло-зелений відтінок. Обираючи одяг робіть ставку на вбрання, яке ніби ледь-ледь зафарбоване в зелений колір.

Червоний

Цей колір буквально затьмарив усе наприкінці 2023 року і буде продовжувати набирати обертів цього року. Можете обирати в цьому ефектному кольорі будь-яке вбрання.

Срібло

Металік не сходить з модних радарів кілька сезонів. Саме тому радимо обирати для себе куртки, штани, взуття, сумки та прикраси в сріблястих відтінках.

Пастельні тони

Пастельні тони завоювали своє місце під сонцем у весняно-літньому сезоні, витіснивши яскраві кольори. Тому радимо додати у свій гардероб ще ніжно-рожевий та блідо-жовтий.