Стилист Татьяна Гулевата уже готовит своих подписчиков к новому сезону, поэтому создала интересные образы, которые сможет легко сможет повторить любая девушка.

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Татьяна подготовила лучшие комбинации вещей, которые идеально подойдут уже для мартовских аутфитов. Чтобы воспроизвести образы, в вашем гардеробе должен быть базовый свитер в белом, молочном, сером или акцентном красном цвете.

По низу – остановите свое внимание на классических голубых джинсах, серых или черных, а также на шелковой юбке длины миди. В начале весны уже можно носить пальто, поэтому выбирайте любую длину. Стилистка демонстрирует в своих образах короткие пальто, поэтому, очевидно, они снова будут в тренде уже совсем скоро.

Весенние образы дополняйте сапогами на каблуках или базовыми кроссовками в светлых тонах. Не забывайте дополнять образы украшениями, очками и сумками. К самым популярным сумкам принадлежит сумка-шопер, багет и в сумка форме полумесяца.



Стильные образы на весну / Фото из инстаграма Татьяны Гулеватой



Стильные образы на весну / Фото из инстаграма Татьяны Гулеватой



Стильные образы на весну / Фото из инстаграма Татьяны Гулеватой



Стильные образы на весну / Фото из инстаграма Татьяны Гулеватой



Стильные образы на весну / Фото из инстаграма Татьяны Гулеватой

Весенние тренды 2024 года

Весной в моде будут брюки на высокой посадке. Дизайнеры продемонстрировали разнообразные брюки палаццо в базовых цветах, которые хорошо сочетаются с любым верхом и обувью.

К трендовым джинсам в новом сезоне относятся аж 7 пар. Они являются основой почти всех наших образов, поэтому узнавайте в статье, какие фасоны будут актуальными в весенний период.

Также нас ждет мода на двухцветные лоферы, обувь с T-образным ремешком и балетки, которые до сих пор остаются актуальными.