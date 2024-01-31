Фэшн-инфлюенсер и стилист Валерия Лакомая, которая ведет в инстаграме свой блог о моде, рассказала о вещах, от которых стоит избавиться, если в 2024 году вы хотите выглядеть стильно. Не жалейте этих нарядов, ведь лишние предметы отвлекают вас от того, чтобы собирать совершенные стильные луки.

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Вещи с меховым декором

Например, платья с меховыми карманами, пуховики с меховыми воротниками или свитера с меховыми вставками. Все это уже в прошлом.



Куртка с мехом / Фото с сайта Coast Fashion

Приталенные куртки и жилетки

Эта верхняя одежда давно неактуальна. Если жилеты еще можно носить под пальто в многослойных образах, то приталенные куртки стоит убрать из своего гардероба. Отдайте предпочтение более объемным моделям, которые можно надевать с маскулинными худи.



Неактуальные в 2024 году вещи / скриншот из инстаграма Валерии Лакомой

Джинсы с большим количеством эластана

Попрощайтесь с теми джинсами, которые очень напоминают леггинсы и подчеркивают каждый изгиб тела. Когда вы выбираете брюки, то прежде всего посмотрите на состав – там должно быть как можно меньше эластана. Тогда ваш лук будет иметь гораздо более стильный вид.



Неактуальные в 2024 году вещи / скриншот из инстаграма Валерии Лакомой

Полностью розовый аутфит

Барбикор был популярным этим летом, но сейчас лихорадка уже прошла. Поэтому розовый лучше заменить на актуальные или более долговременные цвета – коричневый, серый, синий, голубой или любой оттенок бежевого.



Неактуальные в 2024 году вещи / скриншот из инстаграма Валерии Лакомой

Замшевые ботфорты-чулки

Если 10 лет назад все носили замшевую обувь, которая обтягивала ноги, то теперь на смену им пришли матовые и лакированные модели до бедер. Замшевые сапоги можете выбирать тогда, когда они имеют широкую голень.



Неактуальные в 2024 году вещи / скриншот из инстаграма Валерии Лакомой

Жакет с собранным рукавом

Такое изделие, а еще вариант с рукавом ¾ уже не стоит носить. Образы с этими блейзерами будут выглядеть устаревшими.



Неактуальные в 2024 году вещи / скриншот из инстаграма Валерии Лакомой

Сумки на пояс

Возможно, это удобно. Но если вы мечтаете выглядеть стильно, то стоит убрать их из своего гардероба. Присмотритесь лучше к сумкам кросс-боди.



Неактуальные в 2024 году вещи / скриншот из инстаграма Валерии Лакомой

Короткие шарфы

Маленькие шарфики отложите как можно дальше. Вместо них выбирайте длинные, широкие и теплые модели.



Неактуальные в 2024 году вещи / скриншот из инстаграма Валерии Лакомой

Ориентируйтесь на такой размер, чтобы вы могли закутаться шарфом вместо шапки.