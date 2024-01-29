Стилистка Татьяна Гулевата рассказала о самых распространенных ошибках, которых мы можем допускать, создавая свои образы. Она привела примеры неудачных образов на фото, чтобы объяснить, почему некоторое сочетание одежды между собой плохо работает.

Обратите внимание О них нужно забыть: антитрендовые вещи, вышедшие из моды

Ошибки в зимнем гардеробе

Неправильное сочетание длин

Ваша верхняя одежда (пальто, шуба или пуховик) всегда должны выглядеть так, чтобы из-под них не виднелись никакие платья или юбки. Пальто длины миди и юбка длины макси плохо сочетаются из-за непропорциональных длин. Выглядит такой образ странным и неинтересным.



Зимние ошибки в образах / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой

Ботильоны с длиной миди

Здесь также непропорциональные длины могут сыграть с вами в злую шутку. Лучше не совмещать юбку миди с короткими ботильонами, особенно, если вы надеваете телесные капроновые колготки.



Зимние ошибки в образах / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой

Голые лодыжки

В этом сезоне очень модно носить короткие угги, но следите за тем, чтобы у вас не было голых лодыжек, поскольку это смотрится не совсем стильно.



Зимние ошибки в образах / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой

Минисумки

Не носите минималистичные сумки через плечо с объемными пуховиками. Такие аксессуары не совсем подходят к массивной верхней одежде на зиму.

Зимние ошибки в образах / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой

Структурные сумки под пуховик

В этом случае не стоит выбирать массивные сумки, которые будут отнимать на себя все свое внимание в образах. Самое лучшее – найти золотую середину. Сумка должна дополнять образ, а не быть основным акцентом в нем.



Зимние ошибки в образах / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой

Обувь с мехом

Откажитесь от этих старомодных моделей, которые уже никто не носит. Это абсолютный антитренд, так что никогда такие сапоги больше не одевайте.



Зимние ошибки в образах / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой

Кожаные леггинсы

Не стоит этой зимой носить обжатые кожаные леггинсы. Если хотите выбрать что-то из кожи– делайте ставку на широкие брюки или юбку длины меди.



Зимние ошибки в образах / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой