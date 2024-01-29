Стилистка Татьяна Гулевата рассказала о самых распространенных ошибках, которых мы можем допускать, создавая свои образы. Она привела примеры неудачных образов на фото, чтобы объяснить, почему некоторое сочетание одежды между собой плохо работает.
Обратите внимание О них нужно забыть: антитрендовые вещи, вышедшие из моды
Ошибки в зимнем гардеробе
Неправильное сочетание длин
Ваша верхняя одежда (пальто, шуба или пуховик) всегда должны выглядеть так, чтобы из-под них не виднелись никакие платья или юбки. Пальто длины миди и юбка длины макси плохо сочетаются из-за непропорциональных длин. Выглядит такой образ странным и неинтересным.
Зимние ошибки в образах / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой
Ботильоны с длиной миди
Здесь также непропорциональные длины могут сыграть с вами в злую шутку. Лучше не совмещать юбку миди с короткими ботильонами, особенно, если вы надеваете телесные капроновые колготки.
Зимние ошибки в образах / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой
Голые лодыжки
В этом сезоне очень модно носить короткие угги, но следите за тем, чтобы у вас не было голых лодыжек, поскольку это смотрится не совсем стильно.
Зимние ошибки в образах / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой
Минисумки
Не носите минималистичные сумки через плечо с объемными пуховиками. Такие аксессуары не совсем подходят к массивной верхней одежде на зиму.
Зимние ошибки в образах / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой
Структурные сумки под пуховик
В этом случае не стоит выбирать массивные сумки, которые будут отнимать на себя все свое внимание в образах. Самое лучшее – найти золотую середину. Сумка должна дополнять образ, а не быть основным акцентом в нем.
Зимние ошибки в образах / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой
Обувь с мехом
Откажитесь от этих старомодных моделей, которые уже никто не носит. Это абсолютный антитренд, так что никогда такие сапоги больше не одевайте.
Зимние ошибки в образах / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой
Кожаные леггинсы
Не стоит этой зимой носить обжатые кожаные леггинсы. Если хотите выбрать что-то из кожи– делайте ставку на широкие брюки или юбку длины меди.
Зимние ошибки в образах / Фото с инстаграмма Татьяны Гулеватой