Стилістка Тетяна Гулевата розповіла про найпоширеніші помилки, яких ми можемо допускати, створюючи свої образи. Вона навела приклади невдалих образів на фото, щоб пояснити, чому деяке поєднання одягу між собою погано працює.

Зверніть увагу Про них треба забути: антитрендові речі, які вийшли з моди

Помилки в зимовому гардеробі

Неправильне поєднання довжин

Ваш верхній одяг (пальто, шуба чи пуховик) зажди мають виглядати так, щоб з-під них не виднілися жодні сукні чи спідниці. Пальто довжини міді та спідниця довжини максі погано поєднуються через непропорційні довжини. Виглядає такий образ дивним та нецікавим.



Зимові помилки в образах / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої

Ботильйони з довжиною міді

Тут також непропорційні довжини можуть зіграти з вами у злий жарт. Краще не поєднувати спідницю міді з короткими ботильйонами, особливо, якщо ви одягаєте тілесні капронові колготи.



Зимові помилки в образах / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої

Голі щиколотки

Цього сезону дуже модно носити короткі угги, але слідкуйте за тим, щоб у вас не було голих щиколоток, оскільки це виглядає не зовсім стильно.



Зимові помилки в образах / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої

Мінісумки

Не носіть мінімалістичні сумки через плече з об’ємними пуховиками. Такі аксесуари не зовсім підходять до масивного верхнього одягу на зиму.



Зимові помилки в образах / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої

Структурні сумки під пуховик

У цьому випадку не варто обирати масивні сумки, які будуть забирати на себе всю свою увагу в образах. Найкраще – знайти золоту середину. Сумка повинна доповнювати образ, а не бути головним акцентом в ньому.



Зимові помилки в образах / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої

Взуття з хутром

Відмовтеся від цих старомодних моделей, які вже ніхто не носить. Це абсолютний антитренд, тож ніколи такі чоботи більше не одягайте.



Зимові помилки в образах / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої

Шкіряні легінси

Не варто цієї зими носити обтислі шкіряні легінси. Якщо хочете обрати щось зі шкіри – робіть ставку на широкі штани чи спідницю довжини міді.



Зимові помилки в образах / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої