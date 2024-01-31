Фешн-інфлюєнсерка і стилістка Валерія Лакомая, яка веде в інстаграмі свій блог про моду, розповіла про речі, яких варто позбутися, якщо у 2024 році ви хочете виглядати стильно. Не шкодуйте цього вбрання, адже зайві предмети відволікають вас від того, щоб збирати довершені стильні луки.

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Речі з хутряним декором

Наприклад, сукні з хутряними кишенями, пуховики з хутряними комірами або светри з хутряними вставками. Усе це вже в минулому.



Куртка з хутром / Фото з сайту Coast Fashion

Приталені куртки та жилетки

Цей верхній одяг давно неактуальний. Якщо жилети ще можна носити під пальтами у багатошарових образах, то приталені куртки варто прибрати зі свого гардероба. Віддайте перевагу більш обʼємним моделям, які можна одягати з маскулінними худі.



Неактуальні у 2024 році речі / скриншот з інстаграму Валерії Лакомої

Джинси з великою кількістю еластану

Попрощайтеся з тими джинсами, які дуже нагадують легінси і підкреслюють кожен вигин тіла. Коли ви обираєте штани, то перш за все подивіться на склад – там має бути якомога менше еластану. Тоді ваш лук матиме набагато стильніший вигляд.



Неактуальні у 2024 році речі / скриншот з інстаграму Валерії Лакомої

Повністю рожевий аутфіт

Барбікор був популярним цього літа, але зараз лихоманка уже минула. Тому рожевий краще замінити на актуальні або більш довготривалі кольори – коричневий, сірий, синій, блакитний або будь-який відтінок бежевого.



Неактуальні у 2024 році речі / скриншот з інстаграму Валерії Лакомої

Замшеві ботфорти-панчохи

Якщо 10 років тому всі носили замшеве взуття, яке обтягувало ноги, то тепер на зміну їм прийшли матові та лаковані моделі до стегон. Замшеві чоботи можете обирати тоді, коли вони мають широку гомілку.



Неактуальні у 2024 році речі / скриншот з інстаграму Валерії Лакомої

Жакет із зібраним рукавом

Такий виріб, а ще варіант з рукавом ¾ уже не варто носити. Образи з цими блейзерами виглядатимуть застарілими.



Неактуальні у 2024 році речі / скриншот з інстаграму Валерії Лакомої

Сумки на пояс

Можливо, це зручно. Але якщо ви мрієте виглядати стильно, то варто прибрати їх зі свого гардероба. Придивіться краще до сумок крос-боді.



Неактуальні у 2024 році речі / скриншот з інстаграму Валерії Лакомої

Короткі шарфи

Маленькі шарфики відкладіть якомога далі. Замість них обирайте довгі, широкі та теплі моделі.



Неактуальні у 2024 році речі / скриншот з інстаграму Валерії Лакомої

Орієнтуйтеся на такий розмір, щоб ви могли закутатися шарфом замість шапки.