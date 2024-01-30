Инфлюэнсерши диктуют модные тренды еще задолго до того, как их начнут носить все. Именно поэтому советуем уже присматриваться к обуви, которая станет актуальной совсем скоро.

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Двухцветные лоферы

Такая обувь редкая тенденция в мире моде, впрочем, уже в новом сезоне двухцветные лоферы станут актуальными в сочетании с вещами в классическом стиле. Лоферы двух цветов покорят сердца тех, кто ищет баланс между традиционным и современным.

Сочетайте лоферы с классическими комбинациями, черной или белой обувью, а также с яркими оттенками.

Модная обувь на весну 2024
Модная обувь на весну 2024 года / Фото Vogue

Обувь Salome

Обращайте внимание весной на обувь с T-образным ремешком на плоской, но толстой подошве. Ее разработали еще в 1920 году. В настоящее время обувь способна адаптироваться к разным случаям. Носите ее с элегантным платьем, джинсами или брючным костюмом.

Модная обувь на весну 2024
Модная обувь на весну 2024 года / Фото Vogue

Балетки

Даже если балетки нравятся не всем в новом сезоне, они все равно будут снова популярны, так что нам без них не обойтись. Делайте ставку на вневременные цвета, черный, бежевый или коричневый.

Модная обувь на весну 2024
Модная обувь на весну 2024 года / Фото Vogue