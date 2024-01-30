Инфлюэнсерши диктуют модные тренды еще задолго до того, как их начнут носить все. Именно поэтому советуем уже присматриваться к обуви, которая станет актуальной совсем скоро.

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Двухцветные лоферы

Такая обувь редкая тенденция в мире моде, впрочем, уже в новом сезоне двухцветные лоферы станут актуальными в сочетании с вещами в классическом стиле. Лоферы двух цветов покорят сердца тех, кто ищет баланс между традиционным и современным.

Сочетайте лоферы с классическими комбинациями, черной или белой обувью, а также с яркими оттенками.



Модная обувь на весну 2024 года / Фото Vogue

Обувь Salome

Обращайте внимание весной на обувь с T-образным ремешком на плоской, но толстой подошве. Ее разработали еще в 1920 году. В настоящее время обувь способна адаптироваться к разным случаям. Носите ее с элегантным платьем, джинсами или брючным костюмом.



Модная обувь на весну 2024 года / Фото Vogue

Балетки

Даже если балетки нравятся не всем в новом сезоне, они все равно будут снова популярны, так что нам без них не обойтись. Делайте ставку на вневременные цвета, черный, бежевый или коричневый.



Модная обувь на весну 2024 года / Фото Vogue