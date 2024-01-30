Модні інфлюенсерки диктують модні тренди ще задовго до того, як їх розпочнуть носити всі. Саме тому радимо вже придивлятися до взуття, яке стане актуальним зовсім скоро. –

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Двоколірні лофери

Таке взуття рідкісна тенденція у світі моді, втім вже у новому сезоні двоколірні лофери стануть актуальними в поєднанні з речами в класичному стилі. Лофери двох кольорів підкорять серця тих, хто шукає баланс між традиційним та сучасним.

Поєднуйте лофери з класичними комбінаціями – чорним чи білим взуттям, а також з яскравими відтінками.



Модне взуття на весну 2024 / Фото Vogue

Взуття Salome

Звертайте увагу навесні на взуття з T-подібним ремінцем на пласкій, але товстій підошві. Його розробили ще в 1920 році. У теперішній час взуття здатне адаптуватися до різних випадків. Носіть його з елегантною сукнею, джинсами чи штанним костюмом.



Модне взуття на весну 2024 / Фото Vogue

Балетки

Навіть, якщо балетки подобаються не всім, в новому сезоні вони все одно будуть знову популярними, тож нам без них не обійтися. Робіть ставку на позачасові кольори – чорний, бежевий чи коричневий.



Модне взуття на весну 2024 / Фото Vogue