Стилістка Тетяна Гулевата вже готує своїх підписників до нового сезону, тож створила цікаві образи, які зможе легко зможе повторити будь-яка дівчина.

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Тетяна підготувала найкращі комбінації речей, які ідеально підійдуть вже для березневих аутфітів. Щоб відтворити образи, у вашому гардеробі має бути базовий светр в білому, молочному, сірому чи акцентному червоному светрі.

Щодо низу – зупиніть свою увагу на класичних блакитних джинсах, сірих чи чорних, а також на шовковій спідниці довжини міді. На початку весни вже можна носити пальта, тому обирайте будь-яку довжину. Стилістка демонструє у своїх образах короткі пальта, тож, очевидно, вони знову будуть в тренді вже зовсім скоро.

Весняні образи доповнюйте чоботами на підборах чи базовими кросівками у світлих тонах. Не забувайте доповнювати образи прикрасами, окулярами та сумками. До найпопулярніших сумок належить сумка-шопер, багет та у формі півмісяця.



Стильні образи на весну / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Стильні образи на весну / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Стильні образи на весну / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Стильні образи на весну / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Стильні образи на весну / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої

Весняні тренди 2024

Навесні в моді будуть штани на високій посадці. Дизайнери продемонстрували різноманітні штани палаццо в базових кольорах, які гарно поєднуються з будь-яким верхом та взуттям.

До трендових джинсів у новому сезоні належать аж 7 пар. Вони є основою майже всіх наших образів, тож дізнавайтеся у статті, які фасони будуть актуальними у весняний період.

Також нас чекає мода на двоколірні лофери, взуття з T-подібним ремінцем та балетки, які досі залишаються актуальними.