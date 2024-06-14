Для красивых и удачных образов не нужно покупать много вещей. Важно лишь иметь определенную капсулу, которая поможет вам создать немало аутфитов на любое событие.

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Украинский стилист определила определенное количество вещей, которые стоит приобрести на лето. Они состоят из базовых элементов гардероба, трендовых вещей и стильных цветов, которые заполонили все коллекции известных брендов.

Тональные образы

В этом сезоне очень популярны вещи в оттенке сливочного масла, впрочем стилист советует выбирать приглушенные глубокие и необычные оттенки, которые прекрасно комбинируются с нейтральным белым.



Красивый наряд на лето 2024 / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion

Красно-коралловый

Выбирайте для себя в этом жизнерадостном цвете красную рубашку, майку, платье или юбку. Все эти вещи удачно сочетаются с любым летним нарядом.



Эффектный наряд на лето 2024 / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion

Total White

Белоснежные образы полностью созданы для роскошного лета. В идеале в вашем гардеробе должно быть белое платье, льняной костюм или белый жилет с бермудами.



Красивый наряд на лето 2024 / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion

Сумка из рафии

В летнее время особенно популярна сумка из рафии. Чаще всего модницы выбирают естественные оттенки, впрочем в этом сезоне советуем выбрать контрастный черный, который хорошо подойдет к белому или создаст с черным монохромный look.



Актуальные наряды на лето 2024 / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion

Вязаная одежда кроше

Наряд вязаный крючком является абсолютным хитом лета. Советуем выбирать для себя юбки или топы, а то и красивые платья кроше, которые идеально подходят для пляжного отдыха или городского выхода.



Стильный наряд на лето 2024 / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion

Бермуды

Эти стильные шорты еще не покинули трендов, поэтому их можно смело носить на любые события – в офис, на прогулку с друзьями или на день рождения.



Красивый наряд на лето 2024 / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion

Жилеты

Этот элемент гардероба появился в моде в прошлом году и не сдает оборотов. Многие бренды представили разнообразные цвета и фасоны, поэтому вам точно будет из чего выбрать.



Красивый наряд на лето 2024 / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion

Объемные юбки

Этим летом делайте ставку на пышную и девчачью юбку. Цвет может быть любой – от базового черного до яркого красного.



Модный наряд на лето 2024 / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion

Плетеная обувь и панама

Обувь в сетку – абсолютный хит лета. Они прекрасно сочетаются с панамой из рафии или сумкой. А еще безупречно к такому образу подойдет сумка кроше.



Красивый наряд на лето 2024 / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion

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