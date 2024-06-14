В своем инстаграме стилистка часто рассказывает о модных новинках, трендовые образы, аксессуары, сочетание вещей и тому подобное. Среди всех магазинов масс-маркета испанский бренд Zara является самым популярным. Вещи от этой марки носят даже Кейт Миддлтон или королева Испании Летиция.

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Магазин Zara часто выбирает для себя молодежь и известные модницы, поскольку там часто появляются самые модные новинки сезона.

Что стоит покупать в Zara

Стилист рекомендует приобрести на лето стильный и функциональный костюм в благородном оттенке – бежевом. Он состоит из жилетки и брюк палаццо и идеально впишется в эстетику Old Money. В его составе лен и вискоза, поэтому в летнее время вам будет в нем комфортно.

Летом особенно популярным является белый цвет, поэтому Анна Ленова советует сосредоточить свое внимание на белых брюках из текстурированной ткани и интересным поясом.

Для праздничных образов выбирайте для себя стильный синий костюм из коттона, состоящий из трендовых палаццо и укороченного жакета.

Если ищете для себя оригинальную и изысканную юбку – обратите внимание на белоснежную вещь с цветочным узором. А еще в этом сезоне в моде снова пижамный стиль, поэтому выбирайте для себя наряд с рубашкой и короткими шортами.

Какую одежду можно купить в Zara: смотрите видео

Zara открылась в Украине

Двери испанского бренда Zara открылись в Украине 3 апреля, а во Львове – 11 апреля. Вместе с магазином Zara заработали бренды Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, которые входят в дистрибьюторскую группу Inditex.