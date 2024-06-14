У своєму інстаграмі стилістка часто розповідає про модні новинки, трендові образи, аксесуари, поєднання речей тощо. Серед всіх магазинів мас-маркету іспанський бренд Zara є найпопулярнішим. Речі від цієї марки носять навіть Кейт Міддлтон чи королева Іспанії Летиція.

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Магазин Zara часто обирає для себе молодь та й відомі модниці, оскільки там часто з’являються наймодніші новинки сезону.

Що варто купувати в Zara

Стилістка рекомендує придбати на літо стильний та функціональний костюм у благородному відтінку – бежевому. Він складається з жилетки й штанів палаццо та ідеально впишеться в естетику Old Money. У його складі льон та віскоза, тож в літню пору вам буде в ньому комфортно.

Влітку особливо популярним є білий колір, тож Анна Ленова радить зосередити свою увагу на білих штанах з текстурованої тканини й цікавим поясом.

Для святкових образів обирайте для себе стильний синій костюм з коттону, що складається з трендових палаццо та вкороченого жакета.

Якщо шукаєте для себе оригінальну й вишукану спідницю – зверніть увагу на білосніжну річ з квітковим візерунком. А ще цього сезону в моді знову піжамний стиль, тож обирайте для себе вбрання з сорочкою та короткими шортами.

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Zara відкрилася в Україні

Двері іспанського бренду Zara відкрилися в Україні 3 квітня, а у Львові – 11 квітня. Разом з магазином Zara запрацювали бренди Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, які входять в дистриб'юторську групу Inditex.