Для красивих та вдалих образів не потрібно купувати багато речей. Важливо лише мати певну капсулу, яка допоможе вам створити чимало аутфітів на будь-яку подію.

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Українська стилістка визначила певну кількість речей, які варто придбати на літо. Вони складаються з базових елементів гардероба, трендових речей та стильних кольорів, які заполонили всі колекції відомих брендів.

Тональні образи

Цього сезону дуже популярними є речі у відтінку вершкового масла, втім стилістка радить обирати приглушені глибокі та незвичні відтінки, які чудово комбінуються з нейтральним білим.



Красиве вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

Червоно-кораловий

Обирайте для себе в цьому життєрадісному кольорі червону сорочку, майку, сукню чи спідницю. Всі ці речі вдало поєднаються з будь-яким літнім вбранням.



Ефектне вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

Total White

Білосніжні образи повністю створені для розкішного літа. В ідеалі у вашому гардеробі має бути біла сукня, лляний костюм чи білий жилет з бермудами.



Красиве вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

Сумка з рафії

В літню пору особливо популярною є сумка з рафії. Найчастіше модниці обирають природні відтінки, втім цього сезону радимо обрати контрастний чорний, який добре пасуватиме до білого чи створить з чорним монохромний look.



Актуальне вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

В’язаний одяг кроше

Вбрання в’язане гачком є абсолютним хітом літа. Радимо обирати для себе спідниці чи топи, а то й красиві сукні кроше, які ідеально пасують для пляжного відпочинку чи міського виходу.



Стильне вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

Бермуди

Ці стильні шорти ще не покинули трендів, тож їх можна сміливо носити на будь-які події – в офіс, на прогулянку з друзями чи на день народження.



Красиве вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

Жилети

Цей елемент гардероба з’явився в моді минулого року та не здає оборотів. Чимало брендів представили різноманітні кольори й фасони, тож вам точно буде з чого вибрати.



Красиве вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

Об’ємні спідниці

Цього літа робіть ставку на пишну та дівчачу спідницю. Колір може бути будь-який – від базового чорного до яскравого червоного.



Модне вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

Плетене взуття та панама

Взуття у сітку – абсолютний хіт літа. Вони чудово поєднуються з панамою з рафії чи сумкою. А ще бездоганно до такого образу пасуватиме сумка кроше.



Красиве вбрання на літо 2024 / Фото з інстаграму @lest_is_best_fashion

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