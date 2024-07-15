Знаменитость попала в объектив папарацци в черном аутфите. На прогулку по летнему городу Белла решила выбрать осеннюю обувь.

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Эффектный образ Беллы Хадид

27-летняя модель вышла в свет в черном топе с проймой и обнаженными плечами, который соединила с очень короткими кожаными шортами. К ним американка добавила черные сапоги казаки до колен на каблуках и довершила образ сумкой-хобо на плече.

Красавица распустила волосы, уложила их в кудри и дополнила образ массивными металлическими серьгами и украшением на шее из черной нити и большого кулона. Довершили аутфит узкие солнцезащитные очки. Модель их очень любит, поэтому почти постоянно выбирает именно такую форму.



Белла Хадид показала интересный образ / Фото Getty Images

Каков стиль Беллы Хадид

Белла Хадид постоянно создает образы в духе нулевых и любит добавлять в свои аутфиты винтажные вещи. Знаменитость любит надевать нейтральные оттенки и чаще всего создает образы на основе классического черного.

Кожа является одним из самых любимых материалов девушки. Она часто носит кожаные жакеты, брюки или платья и имеет в своем арсенале невероятное количество различных фасонов джинсов, которые удачно комбинирует с эффектными топами.

А еще Белла любит уделять внимание деталям, поэтому всегда довершает свои выходы интересными аксессуарами или украшениями. В мае этого года у модели появилась новая стилистка Молли Диксон, которая одевает Синди Суини.