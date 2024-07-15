Знаменитість потрапила в об’єктив папараці в чорному аутфіті. На прогулянку літнім містом Белла вирішила обрати осіннє взуття.

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Ефектний образ Белли Хадід

27-річна модель вийшла у світ в чорному топі з проймою та оголеними плечима, який поєднала з дуже короткими шкіряними шортами. До них американка додала чорні чоботи козаки до колін на підборах та довершила образ сумкою-хобо на плечі.

Красуня розпустила волосся, вклала його в кучері та доповнила образ масивними металевими сережками та прикрасою на шиї з чорної нитки та великого кулона. Довершили аутфіт вузькі сонцезахисні окуляри. Модель їх дуже любить, тому майже постійно обирає саме таку форму.



Белла Хадід показала цікавий образ / Фото Getty Images

Яким є стиль Белли Хадід

Белла Хадід постійно створює образи в дусі нульових та любить додавати до своїх аутфітів вінтажні речі. Знаменитість любить одягати нейтральні відтінки та найчастіше створює образи на основі класичного чорного.

Шкіра є одним із найулюбленіших матеріалів дівчини. Вона часто носить шкіряні жакети, штани чи сукні та має у своєму арсеналі неймовірну кількість різних фасонів джинсів, які вдало комбінує з ефектними топами.

А ще Белла любить приділяти увагу деталям, тому завжди довершує свої виходи цікавими аксесуарами чи прикрасами. У травні цього року в моделі з’явилася нова стилістка Моллі Діксон, яка одягає Сінді Свіні.