Знаменитість потрапила в об’єктив папараці в чорному аутфіті. На прогулянку літнім містом Белла вирішила обрати осіннє взуття.

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Ефектний образ Белли Хадід

27-річна модель вийшла у світ в чорному топі з проймою та оголеними плечима, який поєднала з дуже короткими шкіряними шортами. До них американка додала чорні чоботи козаки до колін на підборах та довершила образ сумкою-хобо на плечі.

Красуня розпустила волосся, вклала його в кучері та доповнила образ масивними металевими сережками та прикрасою на шиї з чорної нитки та великого кулона. Довершили аутфіт вузькі сонцезахисні окуляри. Модель їх дуже любить, тому майже постійно обирає саме таку форму.

Белла Хадід показала цікавий образ
Белла Хадід показала цікавий образ / Фото Getty Images

Яким є стиль Белли Хадід

Белла Хадід постійно створює образи в дусі нульових та любить додавати до своїх аутфітів вінтажні речі. Знаменитість любить одягати нейтральні відтінки та найчастіше створює образи на основі класичного чорного.

Шкіра є одним із найулюбленіших матеріалів дівчини. Вона часто носить шкіряні жакети, штани чи сукні та має у своєму арсеналі неймовірну кількість різних фасонів джинсів, які вдало комбінує з ефектними топами.

А ще Белла любить приділяти увагу деталям, тому завжди довершує свої виходи цікавими аксесуарами чи прикрасами. У травні цього року в моделі з’явилася нова стилістка Моллі Діксон, яка одягає Сінді Свіні.