Трендсеттерка Белла Хадид имеет в своем гардеробе немало трендовых вещей, но между тем ей удается эффектно выглядеть даже в самых банальных вещах. Недавно она осуществила модный выход и продемонстрировала на себе платье, которое не имеет срока годности.

Читайте также Леони Ханне надела на Каннский кинофестиваль безупречное платье: роскошные фото

Образ Беллы Хадид

Находясь на Французской Ривьере Белла Хадид сменила свои роскошные вечерние платья на обычное базовое платье белого цвета. Его особенность заключалась лишь в асимметричных рукавах, а крой и длина были вполне актуальными. Мода на такое платье была 10 лет назад и продолжает оставаться до сих пор.

Чтобы создать минималистичный и непринужденный образ, модель дополнила look классическими босоножками белого цвета с ремешками. Волосы Белла зачесала в пучок и надела массивные золотые серьги и браслеты. Чтобы немного разнообразить аутфит, манекенщица довершила образ голубой сумкой.



Роскошный образ Беллы Хадид / Фото Getty Images

Чтобы воссоздать образ известной модели, вам стоит лишь примерить на себе однотонное платье в длине мини или макси с рукавами или без и дополнить лаконичной обувью и сдержанными аксессуарами. Чтобы добавить образу изюминки, всегда можете поэкспериментировать и внести изюминки с помощью яркой сумки.