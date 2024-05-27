Трендсеттерка Белла Хадід має у своєму гардеробі чимало трендових речей, але поміж тим їй вдається ефектно виглядати навіть в найбанальніших речах, пише Fashion 24. Нещодавно вона здійснила модний вихід та продемонструвала на собі сукню, яка немає терміну придатності.

Читайте також Леоні Ганне одягнула на Каннський кінофестиваль бездоганну сукню: розкішні фото

Образ Белли Хадід

Перебуваючи на Французькій Рив’єрі Белла Хадід змінила свої розкішні вечірні сукні на звичайне базове плаття білого кольору. Його особливість полягала лише в асиметричних рукавах, а крій та довжина були цілком актуальними. Мода на таке плаття була 10 років тому та продовжує залишатися й досі.

Щоб створити мінімалістичний та невимушений образ, модель доповнила look класичними босоніжками білого кольору з ремінцями. Волосся Белла зачесала в пучок та одягнула масивні золоті сережки й браслети. Щоб трохи урізноманітнити аутфіт, манекенниця довершила образ блакитною сумкою.



Розкішний образ Белли Хадід / Фото Getty Images

Щоб відтворити образ відомої моделі, вам варто лише приміряти на собі однотонне плаття в довжині міні чи максі з рукавами чи без та доповнити лаконічним взуттям та стриманими аксесуарами. Щоб додати образу родзинки, завжди можете поекспериментувати та внести цікавинки за допомогою яскравої сумки.