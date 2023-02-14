Манекенщица попала в объектив папарацци в невероятном образе. На прогулку по зимнему Нью-Йорку Белла решила выйти в интересной стилизации наряда.

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Она надела под низ черную футболку и серые худые с капюшоном, которое соединила с серыми классическими брюками и черными кроссовками. Сверху Белла Хадид надела кремовое двубортное пальто лаконичного кроя с коричневыми пуговицами на накладных карманах.

Свой look звезда мировых подиумов дополнила баскетбольной кепкой с коричневыми и белыми вставками и надела сумку на плечо. Сочетание пальто с кепкой делает невероятно эффектный образ.

Можно было бы сказать, что классическое пальто и кэжуальный головной убор – бейсболка, противоречащие модным правилам, однако это далеко не так. Именно такой аутфит смотрится очень стильно и смело.

Уже весной, вдохновившись образом Беллы или других инфлюэнсеров, можете примерить пальто с кепкой и получить роскошный аутфит. Кепка с пальто уже давно стала самым популярным образом стритстайла, поэтому смело можете комбинировать эти элементы гардероба.



Белла Хадид в стильном аутфите в Нью-Йорке / Фото с Instagram



Белла Хадид в стильном аутфите в Нью-Йорке / Фото с Instagram