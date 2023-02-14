Манекенниця потрапила в об’єктив папараці в неймовірному образі. На прогулянку зимовим Нью-Йорком Белла вирішила вийти у цікавій стилізації вбрання.

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Вона одягнула під низ чорну футболку та сіре худі з капюшоном, яке поєднала з сірими класичними штанами та чорними кросівками. Зверху Белла Хадід одягнула кремове двобортне пальто лаконічного крою з коричневими ґудзиками на накладними кишенями.

Свій look зірка світових подіумів доповнила баскетбольною кепкою з коричневими та білими вставками та одягнула сумку на плече. Поєднання пальта з кепкою робить неймовірно ефектний образ.

Можна б було сказати, що класичне пальто і кежуальний головний убір – бейсболка, суперечать модним правилам, однак це далеко не так. Саме такий аутфіт виглядає дуже стильно та сміливо.

Вже навесні, надихнувшись образом Белли чи інших інфлюенсерів, можете приміряти своє пальто з кепкою та отримати розкішний аутфіт. Кепка з пальтом вже давно стали найпопопулярнішим образом стрітстайлу, тому сміливо можете комбінувати ці елементи гардероба.



Белла Хадід в стильному аутфіті у Нью-Йорку / Фото з Instagram



Белла Хадід в стильному аутфіті у Нью-Йорку / Фото з Instagram