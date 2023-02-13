Безусловно, актриса Меган Фокс и ее бойфренд, музыкант Колсон Бейкер – одна из самых красивых и стильных пар Голливуда. Влюбленные постоянно появлялись вместе на светских мероприятиях в аутфитах, от которых невозможно было оторвать взгляд.

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Впрочем, огромную армию фанатов звездной пары всколыхнула новость о предполагаемом разводе Меган и Колсона. Известно, что 36-летняя знаменитость удалила свой аккаунт в инстаграмме. До этого один из подписчиков написал комментарий Меган Фокс, действительно ли Machine Gun Kelly предал ей гитаристку Софи Ллойд, на что актриса ответила лаконично: "Возможно, это я подружилась с Софи".

Кроме того, еще до удаления аккаунта Меган Фокс сделала публикацию, зацитировав песню Бейонсе: "Ты можешь почувствовать нечестность по вкусу, она везде в твоем дыхании". Также она показала видео со сожженным письмом.

За несколько дней до этого Меган Фокс и Колсон Бейкер совершили общий выход. Как всегда актриса вышла в роскошном виде. Она надела длинные брюки черного цвета с вырезами и корсет с глубоким разрезом в зоне декольте и животе.

Свой роскошный звук звезда дополнила необычной прической. Она зачесала хвост и выпустила передние пряди волос. Актриса, имеющая сломанное запястье, снова надела бандаж, который сняла на церемонии Грэмми.

Бойфренд Меган Фокс надел мультипликационный лонгслив, кожаные брюки, меховую панаму и белье от Dolce & Gabbana, которое умышленно надел напоказ. В таких образах Меган и Колсон пришли на афтерпати Супербоула.

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Что известно об отношениях Меган Фокс и Колсона Бейкера

Меган и Колсон начали встречаться в июне 2020 года. Пара познакомилась во время съемок триллера "Полночь в высокой траве". В январе 2022 года на совместном отдыхе Machine Gun Kelly совершил любимому признанию.

Летом того же года пара ездила выбирать виллу для проведения свадьбы на озере Комо. После этого любые упоминания об их свадьбе стихли, впрочем, они снова продолжали появляться вместе на светских мероприятиях и просто во время прогулок. Пока ни Меган Фокс, ни Колсон Бейкер официально не подтвердили расторжение отношений.