В сферу красоты Бейонсе попала не случайно. Оказывается, ее мать была парикмахером и руководила собственным салоном. В годы становления Бейонсе прическа играла важную роль в ее образе. Для съемки в глянце исполнительница пригласила даже своих дочерей и мать Тину Ноулз.

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Бейонсе на обложке глянца

Знаменитость появилась перед камерой издания в синем платье с выпрямленными волосами, которые стилисты обкрутили вокруг шеи. Бейонсе также позировала в этом платье на синем ковре, демонстрируя роскошные, длинные волосы.

Певица для следуещего образа надела топ, который состоял из длинных веток и красных цветов. Ее роскошный образ дополняли красные шорты и перчатки.

Исполнительница примерила светло-голубое полупрозрачное платье, собрав свои вьющиеся волосы в высокий пучок.

На особых кадрах Бейонсе позировала со своей матерью и дочерьми – Блю Айви и Руми. В интервью изданию мировая звезда рассказала, что в мамином салоне поняла, что хочет быть певицей. Именно парикмахерская помогла ей найти себя в этой жизни.

В ее салоне я поняла, что хочу стать артисткой, потому что вдохновилась одной из клиенток. Это была оперная певица. Я слышала ее рассказы о поездке в Германию и уже с трепетом говорила маме, что хочу быть такой, как ее она,

– отметила певица.

Для фотографии мать Бейонсе позировала на кресле, держа в руках гребень и расчесывая певицу, а исполнительница уже чесала свою дочь Блю Айви.

Что известно о популярности Бейонсе

Икона поп-культуры смогла войти в тройку самых влиятельных женщин в музыке. В 2013 году Бейонсе стала первой женщиной-артисткой, которая продала более 1 миллиона цифровых копий альбома за одну неделю со своим одноименным альбомом "Beyonce". В 2018 году она стала первой чернокожей женщиной, которая стала хедлайнером фестиваля Coachella.

Бейонсе известна не только тем, что выиграла 6 "Грэмми" за одну ночь, но и тем, что в 2023 году стала артисткой с наибольшим количеством наград. Она установила исторический реконд, получив 32 статуэтки.

В 2023 году Бейонсе отправилась в мировое турне "Renaissancе", которое стало самым кассовым туром чернокожих исполнителей.