В безупречных образах на обложке глянца позировали также Колман Доминго, Джоди Комер, Лили Гладстон, Грета Ли, Чарльз Мелтон, Да'Вайн Джой Рандольф и Дженна Ортега.

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Среди этих звездных актеров Дженна является самой молодой, впрочем после появления сериала "Венздей" девушку ждал настоящий успех и прорыв в карьере.

Кроме обычной обложки, редакторы также представили digital-версию, на которой актеры находятся друг с другом во взаимодействии: разговаривают, улыбаются и даже появляются обнаженными, как это сделал в конце звезда фильма "Солтберн" Барри Кеоган. Правда, такой сюрприз ждал поклонников только в оцифрованной версии.

Актеры-мужчины позировали в черных костюмах и белых рубашках с галстуком. К их образам присоединилась Лили Гладстон, которая сыграла в фильме "Убийцы цветочной полни". Она также надела костюм, состоящий из жакета и брюк и дополнила look белой рубашкой и черным бантом.

Другие женщины-актрисы предстали перед фотографом Горданом фон Штайнером в безупречных платьях. Натали Портман надела фиолетовое платье с боковыми разрезами, Джоди Комер сияла в золотом платье, Грета Ли примерила красный кожаный топ и юбку, Да'Вайн Джой Рандольф позировала в минималистичном черном платье, а Дженна Ортега надела молочное платье с разрезом в зоне декольте.

Многие из этих звезд номинированы на Оскар, который состоится в понедельник, 11 марта. Это уже 30-й ежегодный выпуск Hollywood Issue, для которого приглашают известных голливудских знаменитостей.