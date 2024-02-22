У бездоганних образах на обкладинці глянцю позували також Колман Домінго, Джоді Комер, Лілі Гладстон, Грета Лі, Чарльз Мелтон, Да'Вайн Джой Рандольф та Дженна Ортега.

Дивіться також Met Gala 2024: названо основну тему та дрескод наймоднішої події року

Серед цих зіркових акторів Дженна є наймолодшою, втім після появи серіалу "Венздей" на дівчину чекав справжнісінький успіх та прорив у кар’єрі.

Окрім звичайної обкладинки, редактори також представили digital-версію, на якій актори перебувають одне з одним у взаємодії: розмовляють, посміхаються та навіть з’являються оголеними, як це зробив наприкінці зірка фільму "Солтберн" Баррі Кеоган. Щоправда, такий сюрприз чекав прихильників лише в оцифрованій версії.

Актори-чоловіки позували у чорних костюмах та білих сорочках з краваткою. До їхніх образів приєдналася Лілі Гладстон, яка зіграла у фільмі "Вбивці квіткової повні". Вона також одягнула костюм, що складався з жакета й штанів та доповнила look білою сорочкою та чорним бантом.

Інші жінки-актриси постали перед фотографом Горданом фон Штайнером у бездоганних сукнях. Наталі Портман одягнула фіолетову сукню з бічними розрізами, Джоді Комер сяяла в золотому платті, Грета Лі приміряла червоний шкіряний топ і спідницю, Да'Вайн Джой Рандольф позувала у мінімалістичній чорній сукні, а Дженна Ортега одягнула молочну сукню з розрізом в зоні декольте.

Чимало з цих зірок номіновані на Оскар, який відбудеться у понеділок, 11 березня. Це вже 30-й щорічний випуск Hollywood Issue, задля якого запрошують відомих голлівудських знаменитостей.