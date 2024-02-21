Відомо, що у 2024 році активно залучаться до організації світської події разом з головною редакторкою Vogue Анною Вінтур акторка Зендея, співачка Дженніфер Лопес та музикант Кріс Гемсворт.

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Тема Met Gala 2024

Основна тема цьогорічного модного заходу – "Сплячі красуні: пробудження моди", яка не має нічого спільного з братами грім чи Disney. Це радше про вбрання, яке є настільки цінним і вінтажним, що його просто неможливо одягнути знову, тому воно є "сплячою красунею" та ретельно зберігається в архівах Інституту костюма.

Можна очікувати, що на виставці буде представлено чимало ексклюзивного вбрання, починаючи з англійського ліфа XVII століття Єлизаветинської епохи. Сучасніші предмети будуть розділені на 3 підтеми – землю, море та небо.

Met Gala 2024 натхненне квітковими мотивами та вінтажним вбранням
Met Gala 2024 натхненне квітковими мотивами та вінтажним вбранням / Фото Vogue

Дрескод Met Gala 2024

Дрескод "Сади часу" натхненний однойменним оповіданням Дж. Г. Балларда 1962 року. Історія розповідає про графа Акселя та його дружину. Вони живуть на віллі з терасою, яка виходить на сад кришталевих квітів із напівпрозорим листям, блискучими стеблами і кристалами в центрі кожної квітки.

Частиною виставки стане чорне пальто від Чарльза Фредеріка Уорта 1889 року, створене з жакардової тканини та прикрашене тюльпанами. Надихнутися різними виробами допоможе весняна колекція Dries Van Noten 2014 року, яка містить квіткову вишивку.

Пальто, яке буде представлене на виставці
Пальто, яке буде представлене на виставці / Фото Vogue

Що відомо про Met Gala

Бал Інституту костюма музею Метрополітен або Met Gala – це щорічна світська подія, яка є чи не найбільшою подією року для моди. Захід проводять в перший понеділок травня. Вперше бал відкрив свої двері для знаменитостей у 1948 році. З 1995 року модна подія відбувається під керівництвом редакторки Vogue Анни Вінтур.