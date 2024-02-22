У сферу краси Бейонсе потрапила не випадково. Виявляється, її мати була перукаркою та керувала власним салоном. У роки становлення Бейонсе зачіска відігравала важливу роль у її образі. Для зйомки в глянці виконавиця запросила навіть своїх доньок та матір Тіну Ноулз.

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Бейонсе на обкладинці глянцю

Знаменитість з'явилася перед камерою видання у синій сукні з випрямленим волоссям, яке стилісти обкрутили навколо шиї. Бейонсе також позувала у цьому платті на синьому килимі, демонструючи розкішне, довге волосся.

Співачка для наступного образу одягнула об’ємний топ, який складався з довгих гілок та червоних квітів. Її розкішний образ доповнювали червоні шорти та рукавиці.

Виконавиця приміряла світло-блакитну напівпрозору сукню, зібравши своє кучеряве волосся у високий пучок.

На особливих кадрах Бейонсе позувала зі своєю матір’ю та доньками – Блю Айві та Румі. В інтерв’ю видання світова зірка розповіла, що в маминому салоні зрозуміла, що хоче бути співачкою. Саме перукарня допомогла їй віднайти себе в цьому житті.

У її салоні я зрозуміла, що хочу стати артисткою, бо надихнулася однією з клієнток. Це була оперна співачка. Я чула її розповіді про поїздку в Німеччину і вже з трепетом казала мамі, що хочу бути такою, як вона,

– зазначила співачка.

Для світлини мати Бейонсе позувала на кріслі, тримаючи в руках гребінь та розчісуючи співачку, а виконавиця вже чесала свою доньку Блю Айві.

Що відомо про популярність Бейонсе

Ікона попкультури змогла увійти у трійку найбільш впливових жінок у музиці. У 2013 році Бейонсе стала першою жінкою-артисткою, яка продала понад 1 мільйон цифрових копій альбому за один тиждень зі своїм одноіменним альбомом "Beyonce". У 2018 році вона стала першою чорношкірою жінкою, яка стала хедлайнером фестивалю Coachella.

Бейонсе відома не лише тим, що виграла 6 "Греммі" за одну ніч, але й тим, що у 2023 році стала артисткою з найбільшою кількістю нагород. Вона встановила історичний реконд, отримавши 32 статуетки.

У 2023 році Бейонсе відправилася у світове турне "Renaissancе", яке стало найкасовішим туром чорношкірих виконавців.