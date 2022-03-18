С первых дней войны бренд не смог остаться в стороне и начал шить одежду для наших военных. Швеи сшили теплую одежду, термобелье, балаклавы, бафы и пледы для ВСУ, Национальной Гвардии, Территориальной Обороны и Национальной Полиции.
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Общее количество отшитой одежды на 17 марта составляет 10554 единиц. Для наших защитников бренд сшил более 4 тысяч балаклав, более 1 тысячи бафов, более 1 тысячи пледов, 150 свитеров, более 1 тысячи единиц белья, 205 ремней и более 2 тысяч термоодежды.
В целом швеи уже сшили одежды на сумму, превышающую 1 миллион гривен.
Бренд привлекает все возможные силы для пошива одежды, но все равно нуждается в помощи. Gepur также обратился к поставщикам тканей и попросили предоставить им нужный материал.
Для балаклав :
Кашкорси;
Рибана;
Мустанг;
Ангора.
Для термобелья:
Трикотаж тонкий на флисе;
Французский трикотаж;
Мустанг широкий рубчик.
Для бафов:
Флис;
Трикотаж на флисе;
Трикотаж плотный.
Любая плотная теплая ткань для пледов
Для белья:
Хлопок/эластан;
Вискоза.
Какие украинские бренды помогают ВСУ
Обувной бренд Kachorovska шьет берцы для украинских военных;
Балаклавы, жилеты, спальные мешки: Андре Тан за 2 недели сшил немало вещей для ВСУ;
Украинский бренд Vorozhbyt&Zemskova шьет балаклавы для военных.