Знаменитый модельер отказался от создания новой коллекции и вместе со своей командой начал шить необходимые вещи для военных, которые отвоевывают нашу землю от вражеских оккупантов.

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В своем инстаграмме Андре Тан записал короткое видеообращение и сообщение, в котором рассказал, что за 2 недели он вместе с командой сшил более 10 тысяч единиц одежды.

Дизайнер отметил в сообщении, что без выходных и передышки команда по всей Украине работала для того, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию необходимой одеждой и защитой.

Что именно было сделано:

спальные мешки – 1500 штук;

флисовые кофты – 3500 штук;

штаны – 1000 штук;

жилеты – 1600 штук;

разгрузки – 300 штук;

нижнее белье – 1200 штук;

плащ-палатки – 200 штук;

балаклава – 1000 штук.

Модельер поблагодарил всех людей, благодаря которым были закуплены километры ткани и фурнитуры.