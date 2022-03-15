Знаменитий модельєр відмовився зараз від створення нової колекції та разом зі своєю командою почав шити необхідні речі для військових, які відвойовують нашу землю від ворожих окупантів.

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У своєму інстаграмі Андре Тан записав коротке відеозвернення та допис, у якому розповів, що за 2 тижні він разом з командою пошив понад 10 тисяч одиниць одягу.

Дизайнер заззначив у дописі, що без вихідних та перепочинку команда по всій Україні працювала задля того, аби забезпечити нашу непереможну армію необхідним одягом та захистом.

Що саме було зроблено:

спальні мішки – 1500 штук;

флісові кофти – 3500 штук;

штани – 1000 штук;

жилети – 1600 штук;

розгрузки – 300 штук;

спідня білизна – 1200 штук;

плащ-палатки – 200 штук;

балаклава – 1000 штук.

Модельєр подякував всім людям, завдяки яким було закуплено кілометри тканини та фурнітури.

"Коли закінчиться війна, я зі своєю командою Andre Tan Team почну піднімати легку промисловість. Я буду шити вже не спецжилити, не воєнний одяг, а красиві, розкішні сукні для найкрасивіших жінок у світі – для українок", – зазначив Андре Тан.