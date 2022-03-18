З перших днів війни бренд не зміг залишитися осторонь та почав шити одяг для наших військових. Швеї пошили теплий одяг, термобілизну, балаклави, бафи та пледи для ЗСУ, Національної Гвардії, Територіальної Оборони і Національної Поліції.
Читайте також Обкладинку глянцю Dazed присвятили Вірджилу Абло: гроші з продажу передадуть біженцям з України
Загальна кількість відшитого одягу на 17 березня складає 10 554 одиниць. Для наших захисників бренд пошив понад 4 тисячі балаклав, понад 1 тисячу бафів, понад 1 тисячу пледів, 150 светрів, понад 1 тисячу одиниць білизни, 205 ременів та понад 2 тисячі термоодягу.
Загалом швеї вже пошили одягу на суму, що перевишує 1 мільйон гривень.
Бренд залучає всі можливі сили для пошиття одягу, втім все одно потребує допомоги. Gepur також звернувся до постачальників тканин та попросили надати їм потрібний матеріал.
Для балаклав:
Кашкорсі;
Рібана;
Мустанг;
Ангора.
Для термобілизни:
Трикотаж тонкому на флісі;
Французький трикотаж;
Мустанг широкий рубчик.
Для бафів:
Фліс;
Трикотаж на флісі;
Трикотаж щільний.
Будь-яка щільна тепла тканина для пледів
Для білизни:
Бавовна/еластан;
Віскоза.
Які українські бренди допомагають ЗСУ
Взуттєвий бренд Kachorovska шиє берци для українських військових;
Балаклави, жилети, спальні мішки: Андре Тан за 2 тижні пошив чимало речей для ЗСУ;
Український бренд Vorozhbyt&Zemskova шиє балаклави для військових.