В Україні 22-ий день триває війна. З цей час чимало дизайнерів замість пошиття своїх нових колекцій, зосередили всю увагу на виготовленні бронижелетів, флісових худі та балаклав для наших військових.

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На основній інстаграм-сторінці бренду засновниці Тетяна Земскова та Олена Ворожбит заявили, що починають використовувати тканину, з якої шилася остання колекція. З неї вони планують зробити балаклави для солдатів тероборони.

Усі охочі можуть долучитися та допомогти бренду пошити якомога більше теплих балаклав. У дописі зазначена кредитна картка на яку можна надіслати кошти. Отримані гроші підуть працівникам, які щодня виходять на роботу задля нашої перемоги.

"Наша команда Vorozhbyt&Zemskova підтримує рідну Україну та збройні сили, які так відважно захищають Батьківщину. Із тканини, що використовувалась для нашої останньої колекції, ми робимо балаклави для солдатів. Ми хочемо аби наші бійці відчували себе якомога більше у комфорті, а також наповнювались підтримкою та любов’ю нашої команди. Тому солдати тероборони та ті, що вартують на блокпостах, залишаються у теплі наших балаклав", – йдеться у дописі в інстаграмі.

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