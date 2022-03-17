У мережі з’явилася нова обкладинка глянцю Dazed, яку присвятили Вірджилу Абло. Американський модельєр, художній керівник чоловічого одягу бренду Louis Vuitton та засновник бренду Off-White помер наприкінці листопада 2021 року.

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Глянець Dazed не лише присвятив обкладинку геніальному дизайнеру, але й відзняв колекцію Louis Vuitton.

Стилізуванням займався Ібрагім Камар, а за фотографії відповідав Вівіан Сассен. Остання колекція бренду, яку створив Вірджил Абло була відзнята на півдні Франції. На обкладинці позували моделі різних рас у трикотажних комбінезонах з балаклавою.

Бренд заявив, що всі гроші з продажу журналів будуть передані до UNHCR та Агентству ООН, які відповідають за біженців, які змушені були покинути нашу країну. Таким чином глянець висловив свою підтримку Україні.