В сети появилась новая обложка глянца Dazed, которую посвятили Вирджилле Абло. Американский модельер, художественный руководитель мужской одежды бренда Louis Vuitton и основатель бренда Off-White умер в конце ноября 2021 года.

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Глянец Dazed не только посвятил обложку гениальному дизайнеру, но и отснял коллекцию Louis Vuitton.

Стилизованием занимался Ибрагим Камар, а за фотографии отвечал Вивиан Сассен. Последняя коллекция бренда, которую создал Вирджил Абло, была отснята на юге Франции. На обложке позировали модели разных рас в трикотажных комбинезонах с балаклавой.