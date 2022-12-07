Последняя шляпа Елизаветы II от украинца: Багинский показал письмо из Букингемского дворца
Источник:инстаграмм Руслана Багинского
Украинский дизайнер Руслан Багинский и основатель одноименного бренда Ruslan Baginskiy заинтриговал письмом из Букингемского дворца.
Дизайнер головных уборов, которие имеют в своем гардеробе ведущие мировые звезды, опубликовал фотографии с письмом на главной странице бренда. Поклонники бренда искренне радуются дизайнеру и пишут, что такое письмо "лучше, чем письмо из Хогвардса".
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В конце августа стало известно, что дизайнер головных уборов создал шляпу для британской королевы Елизаветы II, которая славилась своей любовью к ярким шляпкам. Впрочем, 8 сентября весь мир был ошеломлен смертью королевы, так что шляпка от украинского дизайнера Елизавета II так и не успела примерить.
Известно, что Руслан Багинский создал для Елизаветы II голубую шляпу, украшенную шелковыми цветами.
Шляпа Руслана Багинского для Елизаветы II / Фото с Instagram
Дизайнер показал читателям полученное письмо, в котором отмечено, что шляпа Руслана Багинского стала последним аксессуаром, который королева Елизавета II получила в замке Балморал.
"Когда мы имели честь сделать шляпу для Ее Величества Королевы Елизаветы II, мы не могли представить, что она станет одной из последних, полученных в замке Балморал. Наши сердца до сих пор разбиты потерей Ее Величества, и мы навеки сохраним этот королевский ответ", – написал дизайнер.
Он также отметил, что для него и его команды это исторический момент, который навсегда отметил их работу. Это и культурная победа для моей Украины, за которую они с гордостью стоят.
Как пользователи реагируют на письмо из Букингемского дворца
- "Это лучше, чем письмо из Хогвартса";
- "Ибо вы этого заслуживаете";
- "Вы великий молодец. Помню как вы отправляли первые шляпки за границу из отделения";
- "Я плачу от счастья";
- "Приятно наблюдать, как украинцы творят историю";
- "Невероятно".