Украинские бренды все активнее начали восстанавливать моду на платки, пишет 24 канал. Даже во время войны они поддерживают производство и вкладывают а аксессуары особый смысл.

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Платок – это один из главных национальных оберегов Украины, символ красоты и женственности. Этот аксессуар вневременно и никогда не выходит из моды. Кроме того, он является неотъемлемой частью нашего культурного наследия.

Когда начали празновать День украинского платка

Впервые праздник провели в 2019 году. В этот день инициативная группа из депутаток, общественных деятельниц, актрис театра и кино, преподавательниц и других женщин решили начать Всеукраинский день украинского платка. Они пригласили приобщиться к инициативе популяризации в социальных сетях неотъемлемого элемента традиционной украинской женской одежды – платка. Введение такого праздника на государственном уровне инициировали винницкие активисты.

Как платок носили в древности

Девушки и женщины раньше носили платок на протяжении всего года. При этом она была обязательным головным убором замужней женщины. Платок был признаком социального положения женщины: женщины носили белые или яркие платки, старшие женщины – темные, вдовы – черные. Она также свидетельствовала и об уровне изобилия семьи, ведь зажиточные женщины покрывали голову платками из дорогих тканей, бедные – из более дешевых.

Украинский платок – это не только головной убор женщины, но и важная семейная реликвия, которую передавали из поколения в поколение. Ею накрывали новорожденного, ее дарили на крестины. Ими перевязывали сыновей, когда провожали в армию. На сватовство девушки выносили сужденным в знак согласия. Платком три раза покрывали невесту – переход к статусу замужней женщины.

Современные платки от украинских брендов

Если в вашем гардеробе нет платка, советуем обратить внимание на несколько украинских брендов, которые имеют в своих коллекциях самые разнообразные изделия на любой вкус.