Українські бренди все активніше почали відновлювати моду на хустки, пише 24 канал. Навіть під час війни вони підтримують виробництво та вкладають а аксесуари особливий сенс.

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Хустка – це один із головних національних оберегів України, символ краси та жіночності. Цей аксесуар є позачасовим та ніколи не виходить з моди. Окрім того, він є невід’ємною частиною нашої культурної спадщини.

Коли започаткували День української хустки

Вперше свято провели у 2019 році. У цей день ініціативна група з депутаток, громадських діячок, акторок театру та кіно, викладачок та інших жінок вирішили започаткувати Всеукраїнський день української хустки. Вони запросили долучитись до ініціативи популяризації у соціальних мережах невід’ємного елементу традиційного українського жіночого одягу – хустки. Введення такого свята на державному рівні ініціювали вінницькі активісти.

Як хустку носили в давнину

Дівчата та жінки раніше носили хустку впродовж усього року. При цьому вона була обов’язковим головним убором заміжньої жінки. Хустка була ознакою соціального стану жінки: молодиці носили білі або яскраві хустки, старші жінки – темні, вдови – чорні. Вона також свідчила і про рівень достатку родини, адже заможні жінки покривали голову хустками із дорогих тканин, бідні – із дешевших.

Українська хустка – це не лише головний убір жінки, але й важлива сімейна реліквія, яку передавали з покоління в покоління. Нею накривали новонародженого, її дарували на хрестини. Ними перев'язували синів, коли проводжали до армії. На сватання дівчата виносили судженим на знак згоди. Хусткою три рази покривали наречену - перехід до статусу заміжньої жінки.

Сучасні хустки від українських брендів

Якщо у вашому гардеробі немає хустки, радимо вам звернути увагу на кілька українських брендів, які мають у своїх колекціях найрізноманітніші вироби на будь-який смак.