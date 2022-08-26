Как рассказал в сети сам основатель бренда Ruslan Baginskiy, своим подарком он решил поблагодарить королю и всю Великобританию за постоянную поддержку Украины. Эксклюзивный головной убор для Ее Величества он передал в День Независимости Украины.

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24 августа коллекция Елизаветы II пополнилась голубой шляпой Ruslan Baginskiy, украшенной шелковыми цветами ручной работы. Спасибо Министерству иностранных дел Украины, первому заместителю министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой и Послу Великобритании в Украине Мелинди Симмонс за поддержку. Слава Украине!

– говорится в сообщении.



Руслан Багинский подарил Елизавете II эксклюзивную шляпу / Фото из инстаграмма бренда



Шляпа Елизаветы II от Багинского / Фото из инстаграмма бренда

Также Багинский показал в инстаграмме эскиз головного убора при его создании. На потрясающую новость под сообщением эмоционально отреагировали Даша Кацурина, Алина Френдий, Мишель Андраде, Ирина Монатик, Оливия Калпо и многие другие.



Эскиз шляпы для британской королевы / Фото из инстаграмма бренда

Еще 96-летняя Елизавета II публично не примеряла шляпу, однако надеемся, что скоро она увидит свет в одном из ярких выходов королевы. Отметим, что Ее Величество с юных лет любит насыщенные цветом шляпки, платья и пальто, ведь сам так она отличается на фоне ее подданных и членов королевской семьи, а охране таким образом ее легче идентифицировать среди толпы.



Елизавета II получит шляпу от Багинского / Фото Getty Images