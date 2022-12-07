Дизайнер головних уборів, які мають у своєму гардеробі провідні світові зірки, опублікував світлини з листом на головній сторінці бренду. Шанувальники бренду щиро радіють за дизайнера та пишуть, що такий лист "кращий за лист з Хогвардсу".

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Наприкінці серпня стало відомо, що дизайнер головних уборів створив капелюх для британської королеви Єлизавети II, яка славилася своєю любов’ю до яскравих капелюшків. Втім 8 вересня увесь світ був ошелешений смертю королеви, тож капелюшок від українського дизайнера Єлизавета II так і не встигла приміряти.

Відомо, що Руслан Багінський створив для Єлизавети II блакитний капелюх, прикрашений шовковими квітами.



Капелюх Руслана Багінського для Єлизавети II / Фото з Instagram

Дизайнер показав читачам отриманий лист, в якому зазначено, що капелюх Руслана Багінського став останнім аксесуаром, який королева Єлизавета II отримала у замку Балморал.

"Коли ми мали честь зробити капелюх для Її Величності Королеви Єлизавети II, ми не могли уявити, що він стане одним із останніх, отриманих у замку Балморал. Наші серця досі розбиті втратою Її Величності, та ми навіки збережемо цю королівську відповідь", – зазначив дизайнер.



Він додав, що для нього та його команди – це історичний момент, який назавжди відзначив їхню роботу. Також це і культурна перемога для моєї України, за яку вони з гордістю стоять.

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