Дизайнер головных уборов, которие имеют в своем гардеробе ведущие мировые звезды, опубликовал фотографии с письмом на главной странице бренда. Поклонники бренда искренне радуются дизайнеру и пишут, что такое письмо "лучше, чем письмо из Хогвардса".

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В конце августа стало известно, что дизайнер головных уборов создал шляпу для британской королевы Елизаветы II, которая славилась своей любовью к ярким шляпкам. Впрочем, 8 сентября весь мир был ошеломлен смертью королевы, так что шляпка от украинского дизайнера Елизавета II так и не успела примерить.

Известно, что Руслан Багинский создал для Елизаветы II голубую шляпу, украшенную шелковыми цветами.



Шляпа Руслана Багинского для Елизаветы II / Фото с Instagram

Дизайнер показал читателям полученное письмо, в котором отмечено, что шляпа Руслана Багинского стала последним аксессуаром, который королева Елизавета II получила в замке Балморал.

"Когда мы имели честь сделать шляпу для Ее Величества Королевы Елизаветы II, мы не могли представить, что она станет одной из последних, полученных в замке Балморал. Наши сердца до сих пор разбиты потерей Ее Величества, и мы навеки сохраним этот королевский ответ", – написал дизайнер.



Он также отметил, что для него и его команды это исторический момент, который навсегда отметил их работу. Это и культурная победа для моей Украины, за которую они с гордостью стоят.

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