Антитренды зимы: 3 вещи, от которых следует отказаться

Мода меняется из сезона в сезон, поэтому следует следить за тем, что сейчас в тенденциях, а что уже стало старым и больше не используется при составлении образов.

Fashion 24 провел анализ образов на зиму и выбрал несколько позиций, от которых рекомендуется отказаться, если вы хотите выглядеть красиво и стильно.

Читайте также Топ-3 антитрендовых аксессуара, которые могут испортить ваш образ

Шапка грубой вязки

Головной убор из грубой вязки сейчас уже не актуален. Такие шапки достаточно громоздки и не очень стильно смотрятся. Лучше выберите шапку бини, которая удачно смотрится в паре с пуховиками, шубами или дубленками.



Антитренды зимы 2023 / Фото из Pinterest

Замшевые ботфорты

Ботфорты – стильная женская обувь, но от замшевых сапог зимой лучше отказаться. Сейчас такая обувь является пережитком прошлого, поэтому лучше выбрать стильные челси.



Антитренды зимы 2023 / Фото из Pinterest

Шарф-снуд

Шарф-снуд сейчас считается признаком плохого вкуса. Он может мгновенно испортить ваш образ, поэтому лучше отдавать предпочтение длинным шарфам, актуальным в холодное время года.



Антитренды зимы 2023 / Фото из Pinterest